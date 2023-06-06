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Стало відомо, хто міг підірвати Каховську ГЕС

Валентина Романенко, Вікторія РощинаВівторок, 6 червня 2023, 12:18
Стало відомо, хто міг підірвати Каховську ГЕС
командир 205-ї бригади РФ Шандура

За попередньою інформацією, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил РФ.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у телеефірі, "Українська правда"

Пряма мова Подоляка: "Наша розвідка вже дає дані про те, хто це зробив із російських військових частин - 205 мотострілецька".

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Деталі: Подоляк нагадав, що згідно з Женевськими конвенціями, підрив ГЕС - це безсумнівне використання невибіркової зброї масового ураження.

Як встановив аналіз "Української правди", — представники 205 мотострілецької бригади Збройних сил РФ базувалися на Каховській ГЕС протягом тривалого часу. 

Бригада відома тим, що брала участь у першій чеченській війні й має девіз — "205 бригада, мы вернемся даже из ада".  Наразі ж тут воюють здебільшого мобілізовані із різних куточків Росії.

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Командиром 205-ї бригади є 40-річний підполковник Едуард Шандура. Згідно з раніше опублікованою інформацією української розвідки, він був знятий з бойових завдань задля участі в параді у зруйнованому Маріуполі у травні 2022. Восени минулого року деякі українські телеграм-канали повідомляли про нібито ліквідацію Шандури на Херсонщині. 

Передісторія:

  • У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.
  • Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. У потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро опинилися села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел. У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням.
  • Внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.
  • Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища.
  • Збройні сили України заявили, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.
  • За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.

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Теми: Каховська ГЕСвійна
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