Стало відомо, хто міг підірвати Каховську ГЕС

За попередньою інформацією, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил РФ.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у телеефірі, "Українська правда"

Пряма мова Подоляка: "Наша розвідка вже дає дані про те, хто це зробив із російських військових частин - 205 мотострілецька".

Деталі: Подоляк нагадав, що згідно з Женевськими конвенціями, підрив ГЕС - це безсумнівне використання невибіркової зброї масового ураження.

Як встановив аналіз "Української правди", — представники 205 мотострілецької бригади Збройних сил РФ базувалися на Каховській ГЕС протягом тривалого часу.

Бригада відома тим, що брала участь у першій чеченській війні й має девіз — "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Наразі ж тут воюють здебільшого мобілізовані із різних куточків Росії.

Командиром 205-ї бригади є 40-річний підполковник Едуард Шандура. Згідно з раніше опублікованою інформацією української розвідки, він був знятий з бойових завдань задля участі в параді у зруйнованому Маріуполі у травні 2022. Восени минулого року деякі українські телеграм-канали повідомляли про нібито ліквідацію Шандури на Херсонщині.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС