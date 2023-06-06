Стало відомо, хто міг підірвати Каховську ГЕС
За попередньою інформацією, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил РФ.
Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у телеефірі, "Українська правда"
Пряма мова Подоляка: "Наша розвідка вже дає дані про те, хто це зробив із російських військових частин - 205 мотострілецька".
Деталі: Подоляк нагадав, що згідно з Женевськими конвенціями, підрив ГЕС - це безсумнівне використання невибіркової зброї масового ураження.
Як встановив аналіз "Української правди", — представники 205 мотострілецької бригади Збройних сил РФ базувалися на Каховській ГЕС протягом тривалого часу.
Бригада відома тим, що брала участь у першій чеченській війні й має девіз — "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Наразі ж тут воюють здебільшого мобілізовані із різних куточків Росії.
Командиром 205-ї бригади є 40-річний підполковник Едуард Шандура. Згідно з раніше опублікованою інформацією української розвідки, він був знятий з бойових завдань задля участі в параді у зруйнованому Маріуполі у травні 2022. Восени минулого року деякі українські телеграм-канали повідомляли про нібито ліквідацію Шандури на Херсонщині.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.
- Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. У потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро опинилися села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел. У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням.
- Внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.
- Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища.
- Збройні сили України заявили, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.
- За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.
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