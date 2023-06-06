У підриві греблі Каховської ГЕС Кремль звинуватив Київ

У Кремлі заявили, що греблю Каховської гідроелектростанції "підірвала українська сторона".

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російське видання РБК, а також ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Ми можемо вже зараз однозначно заявити, що йдеться про навмисну диверсію української сторони. Ця диверсія потенційно може спричинити дуже важкі наслідки для кількох десятків тисяч жителів регіону, екологічні наслідки, наслідки іншого характеру, які ще тільки належить встановити".

Деталі: Пєсков заявив, що Україна "переслідувала мету - позбавити Крим води". Він також відкинув звинувачення на адресу російських військових.

Пряма мова: "Падає рівень води у водосховищі. І відповідно скорочується подача в канал, різко скорочується. Судячи з усього, пов'язана диверсія і з тим, що почавши 2 дні тому великомасштабні наступальні дії, зараз українські збройні сили не досягають поставлених цілей. Ці наступальні дії захлинаються".

Оновлення: Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про теракт за фактом руйнування греблі Каховської ГЕС і затоплення територій.

Нагадаємо: За попередньою інформацією, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил РФ.

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