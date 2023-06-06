У підриві греблі Каховської ГЕС Кремль звинуватив Київ
У Кремлі заявили, що греблю Каховської гідроелектростанції "підірвала українська сторона".
Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російське видання РБК, а також ТАСС
Пряма мова Пєскова: "Ми можемо вже зараз однозначно заявити, що йдеться про навмисну диверсію української сторони. Ця диверсія потенційно може спричинити дуже важкі наслідки для кількох десятків тисяч жителів регіону, екологічні наслідки, наслідки іншого характеру, які ще тільки належить встановити".
Деталі: Пєсков заявив, що Україна "переслідувала мету - позбавити Крим води". Він також відкинув звинувачення на адресу російських військових.
Пряма мова: "Падає рівень води у водосховищі. І відповідно скорочується подача в канал, різко скорочується. Судячи з усього, пов'язана диверсія і з тим, що почавши 2 дні тому великомасштабні наступальні дії, зараз українські збройні сили не досягають поставлених цілей. Ці наступальні дії захлинаються".
Оновлення: Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про теракт за фактом руйнування греблі Каховської ГЕС і затоплення територій.
Нагадаємо: За попередньою інформацією, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил РФ.
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Передісторія:
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Повністю зруйнована гребля і машинна зала ГЕС. Вода рухається великим потоком і дуже швидко. ГЕС відновленню не підлягає.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
- У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
- Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.
- Збройні сили України запевняють, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.
- У зоні затоплення перебувають понад 80 населених пунктів, евакуації потребують приблизно 16 тисяч жителів. Станом на 12:30, за словами очільника МВС Ігоря Клименка, затоплено вже 24 населені пункти.