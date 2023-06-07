Німеччина передасть Україні ще 20 БМП Marder – ЗМІ
Середа, 7 червня 2023, 04:35
Концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на підготовку до відправлення Україні 20 бойових машин піхоти Marder.
Джерело: видання RND
Деталі: Повідомляється, що БМП мають доставити в Україну до кінця липня.
Концерн Rheinmetall модернізує для України старі танки, які використовуються на фронті, пише видання.
Зазначається, що наразі Україні вже поставлено 40 Marder: 20 – зі складу Rheinmetall, і ще 20 – зі складів Бундесверу.
До кінця липня також планується відправити Україні першу партію з 10 тис. боєприпасів калібру 35 мм для зенітної самохідної установки Gepard, повідомляє RND. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тис. боєприпасів.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Наприкінці березня міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з німецькими БМП Marder, які прибули в Україну.
- 20 березня очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder, про передання яких Берлін оголосив у січні, вже прямують до України. Німеччина зобов’язалась поставити Україні загалом 40 БМП Marder.