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Німеччина передасть Україні ще 20 БМП Marder – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 04:35
Німеччина передасть Україні ще 20 БМП Marder – ЗМІ
НІМЕЦЬКА БМП MARDER, ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на підготовку до відправлення Україні 20 бойових машин піхоти Marder.

Джерело: видання RND

Деталі: Повідомляється, що БМП мають доставити в Україну до кінця липня.

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Концерн Rheinmetall модернізує для України старі танки, які використовуються на фронті, пише видання.

Зазначається, що наразі Україні вже поставлено 40 Marder: 20 – зі складу Rheinmetall, і ще 20 – зі складів Бундесверу. 

До кінця липня також планується відправити Україні першу партію з 10 тис. боєприпасів калібру 35 мм для зенітної самохідної установки Gepard, повідомляє RND. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тис. боєприпасів.

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Що цьому передувало:

  • Наприкінці березня міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з німецькими БМП Marder, які прибули в Україну.
  • 20 березня очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder, про передання яких Берлін оголосив у січні, вже прямують до України. Німеччина зобов’язалась поставити Україні загалом 40 БМП Marder.

Теми: НімеччинаУкраїна
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