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Німецькі БМП Marder уже прямують до України – міністр оборони

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 18:25

Очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder, про передання яких Берлін оголосив у січні, вже прямують до України.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він сказав перед засіданням Ради Європейського Союзу в понеділок.

Пісторіус зазначив, що центральною темою під час обговорення "знову є і повинна бути підтримка України". Він підкреслив, що Німеччина є "найбільшим прихильником України".

Міністр розповів про хід тренувань українських військових на комплексах ППО та танках і зазначив, що БМП Marder перебувають в дорозі до України.

"Наразі понад 1000 українських солдатів проходять підготовку на комплексах протиповітряної оборони, на Leopard, Marder. Marder уже на шляху до України", – додав він.

Нагадаємо, 5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder. Йдеться про близько 40 одиниць техніки, які мали б прибути в Україну до кінця першого кварталу 2023 року. 

Перші українські військові прибули до Німеччини для проходження навчання на бойовій машині піхоти Marder наприкінці січня.

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Теми: допомога УкраїнізброяНімеччина
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