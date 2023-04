Резніков показав німецькі Marder в Україні і проїхав на одному з них

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з німецькими БМП Marder, які вже прибули в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter в середу Резніков зазначив, що Marder - це чудовий приклад німецької якості, і він "сам його випробував". На опублікованому відеозаписі видно, як міністр проїхав на одній із бронемашни.

Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV