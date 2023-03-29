Резніков показав німецькі Marder в Україні і проїхав на одному з них

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з німецькими БМП Marder, які вже прибули в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter в середу Резніков зазначив, що Marder - це чудовий приклад німецької якості, і він "сам його випробував". На опублікованому відеозаписі видно, як міністр проїхав на одній із бронемашни.

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Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023

"З нетерпінням чекаю швидкого приручення Leopard. Мені подобається, як вони ревуть!", - написав міністр та висловив сподівання, що посол Німеччини Анка Фельдгузен приєднається до нього у цьому.

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Він подякував за військову допомогу канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і міністру оборони Борису Пісторіусу.

20 березня Пісторіус заявляв, що Marder вже прямують до України. Німеччина зобов’язалась поставити Україні загалом 40 БМП Marder.

Цього тижня обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.