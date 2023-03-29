Резніков показав німецькі Marder в Україні і проїхав на одному з них
Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з німецькими БМП Marder, які вже прибули в Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У своєму Twitter в середу Резніков зазначив, що Marder - це чудовий приклад німецької якості, і він "сам його випробував". На опублікованому відеозаписі видно, як міністр проїхав на одній із бронемашни.
Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023
Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!
Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!
Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV
"З нетерпінням чекаю швидкого приручення Leopard. Мені подобається, як вони ревуть!", - написав міністр та висловив сподівання, що посол Німеччини Анка Фельдгузен приєднається до нього у цьому.
Він подякував за військову допомогу канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і міністру оборони Борису Пісторіусу.
20 березня Пісторіус заявляв, що Marder вже прямують до України. Німеччина зобов’язалась поставити Україні загалом 40 БМП Marder.
Цього тижня обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.