Резніков показав німецькі Marder в Україні і проїхав на одному з них

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з німецькими БМП Marder, які вже прибули в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter в середу Резніков зазначив, що Marder - це чудовий приклад німецької якості, і він "сам його випробував". На опублікованому відеозаписі видно, як міністр проїхав на одній із бронемашни.

Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV March 29, 2023

"З нетерпінням чекаю швидкого приручення Leopard. Мені подобається, як вони ревуть!", - написав міністр та висловив сподівання, що посол Німеччини Анка Фельдгузен приєднається до нього у цьому.

Він подякував за військову допомогу канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і міністру оборони Борису Пісторіусу.

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20 березня Пісторіус заявляв, що Marder вже прямують до України. Німеччина зобов’язалась поставити Україні загалом 40 БМП Marder.

Цього тижня обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.