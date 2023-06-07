У Міноборони запевняють, що укріплення навколо Бахмута "будували капітально"

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що укріплення на Бахмутського напрямку готувались завчасно.

Джерело: Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки заздалегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола – це фактично укріп.район.

Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально".

Деталі: Водночас, за інформацією джерел УП, одна з досвідчених бригад ЗСУ у березні по ночах рила окопи на цьому напрямку, яких завчасно не було підготовлено, а на наступний день у ці ж окопи заходили росіяни.

Водночас 6 червня президент Володимир Зеленський на питання про неналежну підготовку укріплень у Бахмуті та поблизу нього заявив, що на Бахмутський напрямок направляли всю новітню техніку, яку отримувала Україна.

За його словами, на Бахмутський напрямок направляли крилаті ракети Storm Shadow, високоточні снаряди Excalibur, французькі самохідні гаубиці CAESAR, артилерію 155-го калібру, РСЗВ Himars.

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Він додав, що укріплювали входи в місто, а сам Бахмут не готували до повномасштабної війни.

Маляр також повідомила, що наразі епіцентром бойових дій залишається схід, а на Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ.

Зокрема, за попередню добу є просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів.

Заступниця Міноборони повідомила, що на цьому напрямку ворог перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції: "Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту".

За її словами, вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах, а бойові дії веде регулярна армія РФ, залучає десантно-штурмові загони.

Передісторія: На початку травня ротний з 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на позивний Фока в інтерв’ю УП розповів, що в Бахмуті, який отримав медійний статус "міста-фортеці", та за Бахмутом у бік Часового Яру не було підготовлено належних укріплень для ведення бойових дій.

"Я б повірив, що Бахмут – це фортеця, якби цю фортецю будували", – заявив Фока.

УП неодноразово чула аналогічні заяви від військових, працюючи на Бахмутському напрямку.