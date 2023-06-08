Кличко звільнив чиновника, якого застукали в ресторані у комендантську годину

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав заяву на звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, якого помітили на вулицях столиці й у ресторані під час комендантської години.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Заяву Олександра Никоряка підписав".

Деталі: На підтвердження своїх слів очільник столиці виклав скрін документу.

Цьому передувало: Чиновник Київської міської держадміністрації (КМДА) Олександр Никоряк, який опікується культурною спадщиною в столиці, разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном відвідував ресторан "Біарриц" (Biarritz) у комендантську годину та повітряну тривогу. Никоряк їздив столицею з кортежем Мхітаряна.

Столичний чиновник покинув заклад о 2 годині ночі. О 3 ночі до ресторану під'їхали правоохоронці, але вони швидко поїхали, бо не було ні людей, ні шуму. Кличко пообіцяв, що змусить Никоряка звільнитись з посади.

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