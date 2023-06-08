Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко звільнив чиновника, якого застукали в ресторані у комендантську годину

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 червня 2023, 17:28
Кличко звільнив чиновника, якого застукали в ресторані у комендантську годину
Віталій Кличко, фото: Getty Images

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав заяву на звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, якого помітили на вулицях столиці й у ресторані під час комендантської години.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Заяву Олександра Никоряка підписав".

Реклама:
 

Деталі: На підтвердження своїх слів очільник столиці виклав скрін документу.

 

Цьому передувало: Чиновник Київської міської держадміністрації (КМДА) Олександр Никоряк, який опікується культурною спадщиною в столиці, разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном відвідував ресторан "Біарриц" (Biarritz) у комендантську годину та повітряну тривогу. Никоряк їздив столицею з кортежем Мхітаряна.

Столичний чиновник покинув заклад о 2 годині ночі. О 3 ночі до ресторану під'їхали правоохоронці, але вони швидко поїхали, бо не було ні людей, ні шуму. Кличко пообіцяв, що змусить Никоряка звільнитись з посади.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: "Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі

Теми: Віталій КличкоКиївкомендантська година
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Віталій Кличко
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
У Києві кафе та ресторани працюватимуть довше
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: