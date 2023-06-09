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На Донеччині дуже жорстокі бої, але є результат – президент

Олена РощінаП'ятниця, 9 червня 2023, 00:40
На Донеччині дуже жорстокі бої, але є результат – президент
Комаренко, Сирський, Тарнавський і Зеленський, фото з соцмереж президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Донецькій області йдуть запеклі бої, він постійно перебуває в комунікації з військовими командувачами. 

Джерело: глава держави у вечірньому зверненні до українців за 8 червня

Пряма мова: "Безпека. Постійно в комунікації з нашими військовими. Командувачі – "Хортиця", "Таврія", усі, хто залучений на найбільш гарячих напрямках.

Донеччина – дуже жорстокі бої. Але є результат, і я вдячний усім, хто забезпечує цей результат! 

Бахмут – молодці. Крок за кроком. Дякую кожному нашому воїну! 

Авдіївка, Марʼїнка, увесь схід…

Ситуація на півдні, ситуація після підриву росіянами дамби нашої рідної Каховки – бачимо кожну деталь. Але озвучувати – не сьогодні".

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Деталі: Перед тим президент написав у соцмережах про "важливу зустріч" із командувачем Сухопутних військ генерал-полковником Олександром Сирським, командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександром Тарнавським та начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком.

Подробиць цієї зустрічі, що відбулася 8 червня, він не надав.

Нагадаємо: 8 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямка тривають "важкі бої за кожен квадратний метр".

Західні ЗМІ з посиланням на неназваних українських чиновників повідомили, що Україна почала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії на своїй території. За декілька днів до цього припущення про початок контрнаступу зробили американські чиновники.

Теми: ЗеленськийДонецька областьвійна
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