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Україна розпочала контрнаступ проти Росії – західні ЗМІ

Альона Мазуренко Четвер, 8 червня 2023, 15:49
Україна розпочала контрнаступ проти Росії – західні ЗМІ
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Неназвані джерела заявили в інтерв'ю західним ЗМІ, що Україна в четвер розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії.

Джерело: ABC NewsThe Washington Post

Деталі: ABC News повідомляє, що двоє українських чиновників, включаючи джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, підтвердило, що зараз триває активна фаза українського контрнаступу.

Минулого тижня західні чиновники заявили, що добре підготовлені українські війська збиралися в стратегічних точках поблизу лінії фронту протягом останніх днів.

Українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни, за словами чотирьох представників Збройних сил України, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мають права публічно обговорювати розвиток подій на полі бою.

До складу українських військ входять спеціалізовані штурмові підрозділи, озброєні західним озброєнням і навчені тактиці НАТО. Атаки на південному сході країни означають значне просування вглиб окупованої Росією території.

Російські так звані "воєнкори" заявляють про запеклі бої в Запорізькій області. Українські захисники можуть мати на меті розірвати так званий сухопутний міст між материковою Росією і окупованим Кримським півостровом, відрізавши найважливіші російські лінії постачання.

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Західні ЗМІ припускають, що українські бійці також можуть спробувати звільнити Мелітополь та Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція.

Що передувало

  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що про контрнаступ Сил оборони України не будуть оголошувати публічно.
  • Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що український контрнаступ розпочнеться незалежно від того, що Росія підірвала Каховську ГЕС, оскільки терміни вже підтверджені.
  • Раніше Зеленський сказав, йому складно назвати дату, коли почнеться контрнаступ.
  • Також днями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять "благословити рішучий наступ".

Теми: контрнаступвійна
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