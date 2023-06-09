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У Лаврова пригрозили Японії "серйозними наслідками" через надання зброї Україні

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 14:13
У Лаврова пригрозили Японії серйозними наслідками через надання зброї Україні
глава мзс Росії СЕРГІЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY

Російське МЗС викликало японського посла у зв’язку з рішенням уряду країни про початок постачання військової техніки Україні та погрожує Японії "серйозними наслідками".

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ Росії

Деталі: Повідомляється, що посла Тойохісу Кодзукі викликали для пояснень у зв'язку з рішенням уряду Японії про початок постачання військової техніки Україні.

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У російському МЗС цинічно стверджують, що цей крок веде до "подальшого збільшення кількості людських жертв і ескалації бойових дій". У міністерстві також заявили, що адміністрація японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди має бути "готовою розділити відповідальність за загибель мирного населення, зокрема в прикордонних областях Росії".

Крім того, російське МЗС погрожує Японії "серйозними наслідками"

Дослівно: "Цим рішенням Токіо ще глибше заганяє двосторонні відносини в небезпечний глухий кут. Такі дії не можуть залишитися без серйозних наслідків".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • 9 червня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову: Японія планує надати людям, які постраждали через підрив Каховської ГЕС, гуманітарну допомогу в розмірі $5 млн через міжнародні організації.
  • В кінці травня Японія передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки і позашляховики.

Теми: РосіяЯпоніядопомога Українідипломатичні відносини
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