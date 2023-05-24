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Японія передала Україні близько 100 військових автомобілів

Олександр ШумілінСереда, 24 травня 2023, 15:53
Японія передала Україні близько 100 військових автомобілів
Фото: AP

Японія у середу 24 травня передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки і позашляховики.

Джерело: AP

Деталі: Японія в середу провела церемонію передачі Україні близько 100 військових транспортних засобів. Від початку російського вторгнення Японія надала Україні бронежилети, каски, протигази, захисні костюми, невеликі безпілотники та продовольчі пайки.

Під час церемонії були представлені дві півтонні вантажівки. Віце-міністр оборони Японії Тошіро Іно передав послу України Сергію Корсунському документ, в якому перераховані три типи транспортних засобів, що увійшли до складу передачі.

У переліку вказані: транспортний автомобіль, легковий автомобіль високої прохідності, вантажний автомобіль.

 
Фото: AP
 
Фото: АР

Дослівно: "Пожертва, яка також включає 30 000 продовольчих пайків, надійшла в той час, коли уряд Японії намагається пом'якшити свою політику передачі військової техніки в рамках нової політики національної безпеки, яка дозволяє військовим відігравати більш наступальну роль, що є значним відступом від принципу самооборони, який існував після Другої світової війни".

"Агентство з питань закупівель, технологій і логістики повідомило, що деталі, включаючи точну кількість автомобілів і терміни їх відправки, знаходяться на стадії узгодження".

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Теми: війнаЯпонія
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