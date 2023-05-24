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Японія передала Україні близько 100 військових автомобілів

Олександр ШумілінСереда, 24 травня 2023, 15:53
Японія передала Україні близько 100 військових автомобілів
Фото: AP

Японія у середу 24 травня передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки і позашляховики.

Джерело: AP

Деталі: Японія в середу провела церемонію передачі Україні близько 100 військових транспортних засобів. Від початку російського вторгнення Японія надала Україні бронежилети, каски, протигази, захисні костюми, невеликі безпілотники та продовольчі пайки.

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Під час церемонії були представлені дві півтонні вантажівки. Віце-міністр оборони Японії Тошіро Іно передав послу України Сергію Корсунському документ, в якому перераховані три типи транспортних засобів, що увійшли до складу передачі.

У переліку вказані: транспортний автомобіль, легковий автомобіль високої прохідності, вантажний автомобіль.

 
Фото: AP
 
Фото: АР

Дослівно: "Пожертва, яка також включає 30 000 продовольчих пайків, надійшла в той час, коли уряд Японії намагається пом'якшити свою політику передачі військової техніки в рамках нової політики національної безпеки, яка дозволяє військовим відігравати більш наступальну роль, що є значним відступом від принципу самооборони, який існував після Другої світової війни".

ВІДЕО ДНЯ

"Агентство з питань закупівель, технологій і логістики повідомило, що деталі, включаючи точну кількість автомобілів і терміни їх відправки, знаходяться на стадії узгодження".

Теми: війнаЯпонія
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