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Окупанти посилили мародерство перед підривом Каховської ГЕС – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 14:53
Окупанти посилили мародерство перед підривом Каховської ГЕС – ЦНС
РОСІЙСЬКІ СОЛДАТИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ТАСС

Напередодні підриву Каховської ГЕС, російські окупанти активніше мародерили на окупованих територіях Херсонщини.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Дослівно: "Напередодні підриву гідроелектростанції вони (окупанти на лівобережжі - ред.) почали активніше розкрадати майно та вивозити в бік окупованого Криму.

Мародерили росіяни не лише на лівобережжі, також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах, зокрема села Стрілкове".

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Що цьому передувало: 

  • Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. 
  • На Херсонщині підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. Станом на 9 червня з правобережжя Херсонщини евакуйовано 2412 осіб. 

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Теми: Херсонська областьКаховська ГЕСокупація
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