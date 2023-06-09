Окупанти посилили мародерство перед підривом Каховської ГЕС – ЦНС

Напередодні підриву Каховської ГЕС, російські окупанти активніше мародерили на окупованих територіях Херсонщини.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "Напередодні підриву гідроелектростанції вони (окупанти на лівобережжі - ред.) почали активніше розкрадати майно та вивозити в бік окупованого Криму.

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Мародерили росіяни не лише на лівобережжі, також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах, зокрема села Стрілкове".

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Що цьому передувало:

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