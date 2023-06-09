Окупанти посилили мародерство перед підривом Каховської ГЕС – ЦНС
П'ятниця, 9 червня 2023, 14:53
Напередодні підриву Каховської ГЕС, російські окупанти активніше мародерили на окупованих територіях Херсонщини.
Джерело: пресслужба Центру національного спротиву
Дослівно: "Напередодні підриву гідроелектростанції вони (окупанти на лівобережжі - ред.) почали активніше розкрадати майно та вивозити в бік окупованого Криму.
Реклама:
Мародерили росіяни не лише на лівобережжі, також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах, зокрема села Стрілкове".
Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію.
- На Херсонщині підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. Станом на 9 червня з правобережжя Херсонщини евакуйовано 2412 осіб.