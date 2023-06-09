Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 13:24
На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти
фото мвс

У Херсонській області четверо людей загинули внаслідок затоплення після підриву Каховської ГЕС, 13 людей зникли безвісти; у Миколаївській – один загиблий.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який керує роботами з ліквідації наслідків затоплення, про ситуацію станом на 12:00

Пряма мова: "Евакуйовано 2412 осіб (на Херсонщині - ред). Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

Реклама:

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула".

Деталі: За його словами, на Херсонщині підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Що цьому передувало: 

Теми: Херсонська областьКлименкожертвиКаховська ГЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: