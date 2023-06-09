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На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 13:24
На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти
фото мвс

У Херсонській області четверо людей загинули внаслідок затоплення після підриву Каховської ГЕС, 13 людей зникли безвісти; у Миколаївській – один загиблий.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який керує роботами з ліквідації наслідків затоплення, про ситуацію станом на 12:00

Пряма мова: "Евакуйовано 2412 осіб (на Херсонщині - ред). Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула".

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Деталі: За його словами, на Херсонщині підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. 

Передісторія: 

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Теми: Херсонська областьКлименкожертвиКаховська ГЕС
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