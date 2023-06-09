На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти
У Херсонській області четверо людей загинули внаслідок затоплення після підриву Каховської ГЕС, 13 людей зникли безвісти; у Миколаївській – один загиблий.
Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який керує роботами з ліквідації наслідків затоплення, про ситуацію станом на 12:00
Пряма мова: "Евакуйовано 2412 осіб (на Херсонщині - ред). Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.
У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула".
Деталі: За його словами, на Херсонщині підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.
Передісторія:
- 7 червня повідомлялося, що троє людей загинули від повені в тимчасово окупованому місті Олешки у Херсонській області.
- 8 червня повідомлялося про ще одного загиблого на Миколаївщині.
Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні
Що цьому передувало:
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Повністю зруйнована гребля і машинна зала ГЕС. Вода рухається великим потоком і дуже швидко. ГЕС відновленню не підлягає.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.