На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти

У Херсонській області четверо людей загинули внаслідок затоплення після підриву Каховської ГЕС, 13 людей зникли безвісти; у Миколаївській – один загиблий.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який керує роботами з ліквідації наслідків затоплення, про ситуацію станом на 12:00

Пряма мова: "Евакуйовано 2412 осіб (на Херсонщині - ред). Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула".

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Деталі: За його словами, на Херсонщині підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

Передісторія:

7 червня повідомлялося, що троє людей загинули від повені в тимчасово окупованому місті Олешки у Херсонській області.

8 червня повідомлялося про ще одного загиблого на Миколаївщині.

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