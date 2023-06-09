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Путін помітив початок українського наступу

"Українська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 18:04
Путін помітив початок українського наступу
Фото: РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін заявив, що український контрнаступ почався.

Джерело: заява Путіна, яку цитує російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова: "Можна абсолютно точно констатувати, що цей наступ почався. Про це каже використання стратегічних резервів української армії".

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Деталі: Путін тут же заявив, що "на жодній ділянці бойових дій українські війська не досягли поставлених цілей".

Передісторія:

  • Раніше низка західних ЗМІ повідомила, посилаючись на джерела, що Україна розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії.
  • В Міноборони України наголошували, що про контрнаступ Сил оборони України не будуть оголошувати публічно.

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Теми: Путінвійна
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