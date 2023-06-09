Путін помітив початок українського наступу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що український контрнаступ почався.

Джерело: заява Путіна, яку цитує російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова: "Можна абсолютно точно констатувати, що цей наступ почався. Про це каже використання стратегічних резервів української армії".

Реклама:

Деталі: Путін тут же заявив, що "на жодній ділянці бойових дій українські війська не досягли поставлених цілей".

Передісторія:

Раніше низка західних ЗМІ повідомила, посилаючись на джерела, що Україна розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії.

В Міноборони України наголошували, що про контрнаступ Сил оборони України не будуть оголошувати публічно.