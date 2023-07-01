Українку Умерову триматимуть у СІЗО до жовтня. Росія досі приховує деталі справи

Росіяни продовжили кримській татарці Леніє Умеровій термін перебування в СІЗО до жовтня.

Джерело: брат українки Азіз Умеров у Facebook

Пряма мова Азіза: "Учора, 30.06.2023, Леніє був продовжений строк тримання під вартою у СІЗО "Ленфортово" на три місяці (до 04.10.2023).

На судове засідання був допущений лише адвокат, якому заборонено розголошувати будь-які відомості кримінальної справи. Навіть зараз ми не розуміємо у чому саме її підозрюють.

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Нагадаю, її продовжують утримувати у камері саму, листи, які вона пише, проходять тритижневу перевірку".

Деталі: Брат додав відео пропагандистів, в якому розповідають, що Леніє затримали нібито за шпіонаж і їй загрожує до 20 років в’язниці. Ніяких доказів правопорушень Умерової вони не повідомили.

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Передісторія: 4 грудня минулого року 25-річну Леніє Умеровій необхідно було їхати з Києва до окупованого Криму через погіршення стану її онкохворого батька.

Російські силовики затримали її після перетину грузино-російського кордону нібито за порушення правил режимної зони.