День корінних народів у Криму: утиски та порушення прав

9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів світу.

За даними Світового банку, корінні народи налічують 476 млн осіб і складають 6% населення світу. До корінних народів належать, наприклад, індіанці у Північній та Південній Америці, саамі у Скандинавії, аборигени в Австралії, маорі у Новій Зеландії, бербери у Північній Африці тощо.

Офіційно в Україні є три корінних народи, які сформувалися на териториторії Криму і переважно проживають там: кримські татари, караїми та кримчаки.

За різними даними, чисельність кримських татар в Україні становить близько 300 тис. осіб, караїмів – 1200, кримчаків – 400. Разом вони складають близько 13-15% усього населення тимчасово окупованого півострова.

Захист прав корінних народів в Україні

Минулого року в Україні був ухвалений окремий Закон, що захищає культурні, освітні, мовні, інформаційні та культурні права корінних народів. Проте повноцінному забезпеченню прав корінних народів заважає окупація Криму, що триває вже дев’ятий рік.

Як відомо, рф ігнорує свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом, які, серед іншого, передбачають збереження чинного українського законодавства на окупованих територіях.

Корінні народи становлять 13-15% населення Криму, однак непропорційно часто страждають від репресій.

За даними КримSOS, 80% кримських політв’язнів становлять кримські татари. Окупанти обвинувачують більшість з них у нібито причетності до терористичної організації, внаслідок чого їм загрожує ув’язнення до 20 років. Крім того, в окупованому Криму 75% свавільних обшуків відбуваються у будинках кримських татар, тому в деяких кримськотатарських родинах говорять: якщо ранок пройшов без обшуків, це добрий ранок.

Згідно з російським законодавством, яке рф незаконно поширила на тимчасово окуповані території, кримські татари не визнаються корінним народом, попри те, що в росії "оберігають" лише народи з чисельністю до 50 тисяч людей.

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Як рф порушує права корінних народів у Криму

Щонайменше 18 статей Декларації ООН про права корінних народів (статті 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 25-32, 36) порушують окупаційні органи влади в Криму. Зокрема:

– права корінних народів не зазнавати примусової асиміляції (ст. 8) – у різні часи російська імперія та срср провадили політику примусової асиміляції та депортації корінного населення Кримського півострову. З 2014 року рф продовжила свої імперські традиції в Криму, не зупиняється окупаційна влада і зараз.



Від початку окупації у 2014 році у Криму скорочується кількість учнів, які навчаються у кримськотатарських класах. Така політика націлена на поступове зросійщення людей та викорінення унікальних народних традицій.

– право не підлягати примусовому переміщенню зі своїх земель (ст. 10) – сталінський режим в 1944 року депортував весь кримськотатарський народ зі своїх земель.



Нині окупаційна адміністрація нерідко погрожує відібрати землі через відмову прийняти громадянство рф або на підставі того, що власник нібито не перереєстрував ділянку за російським законодавством.

– право на дотримання та відновлення своїх культурних традицій (ст. 11) – зараз в окупованому Криму спостерігається руйнування або недбале ставлення до кримськотатарських пам’яток. "Реставрація" Ханського палацу у Бахчисараї – наочний приклад ставлення окупантів до кримськотатарської культури.

– право створювати власні ЗМІ (ст. 16) – після окупації припинили свою роботу десятки кримських медіа, які транслювали і кримськотатарські передачі. Пізніше редакції цих медіа переїхали на материкову частину України, де відновили свою роботу. Через жорстку цензуру та утиски журналістів з боку окупантів, у Криму майже не залишилось незалежних ЗМІ. Натомість окупанти створили телеканал "Міллет", який транслює кремлівську пропаганду.

– право на збереження та розвиток власних установ (ст. 18) – у 2016 році окупаційна влада визнала Меджліс кримськотатарського народу екстреміською організацією та заборонила його роботу в Криму. Кілька лідерів Меджлісу внаслідок репресій опинилися за гратами – Ахтем Чийгоз, Ільмі Умеров, Наріман Джелял. Активіст Меджлісу Ервін Ібрагімов був викрадений у 2016 році – його доля досі невідома.

– право на землі, території та ресурси (ст. 26) – минулого року в окупованих Євпаторії та Сімферополі місцева влада відібрала землі, де раніше розташовувалося мусульманські кладовища.



Крім того, згідно з указом путіна №201, приблизно 80% землі в тимчасово окупованому Криму можуть володіти винятково громадяни рф. Якщо земельна ділянка належала громадянину України – окупанти її "добровільно відчужували" та продавали за безцінь.

– право на збереження та охорону навколишнього середовища (ст. 29) – згідно з дослідженням КримSOS, через дії російської окупаційної влади довкілля Криму суттєво погіршилося. Масове незаконне будівництво нерухомості, стихійні звалища, перекидання гірських річок, забруднення водойм та повітря знищують унікальну природу півострова. Така діяльність ігнорує інтереси корінних народів, які століттями жили на своїх землях і використовували їх відповідно до своїх традицій.

– свобода від військової діяльності на землях корінних народів (ст. 30) – на території Кримського півострову рф створила безліч військових баз. Чисельність російських військових зросла у декілька разів, на природоохоронних землях регулярно проводяться навчання.

Крім того, кримські татари зазнають порушень прав людини, гарантованих численними міжнародними договорами у галузі прав людини: Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації; Міжнародним пактом про громадянські і політичні права; Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права; Конвенцією про права дитини; Європейською конвенцією з прав людини; Рамковою конвенцією про захист національних меншин.

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Представники корінних народів – жертви режиму окупантів

Зрештою, багато кримських татар стають жертвами воєнних злочинів. Так, внаслідок ігнорування рф норм міжнародного гуманітарного права десятки кримських татар були незаконно ув’язнені та примусово депортовані за межі Криму.

Кримських татар як і інших кримчан рф призиває до лав окупаційної армії, внаслідок чого нині існує загроза їх використання у війні проти власної держави.

Окупація південних областей України зачепила і кримських татар, які проживають на Херсонщині: окупанти викрали щонайменше шість представників корінного народу та вивезли їх у Крим, де вони опинилися у Сімферопольському СІЗО за звинуваченнями у нібито причетності до батальйону імені Номана Челебіджіхана.

Вочевидь російська окупаційна влада продовжує імперські традиції, спрямовані на придушення спротиву корінних народів та їх асиміляцію. Продовження окупації Криму загрожує подальшій зміні демографічного складу населення за рахунок "видавлювання" кримських татар і українців та "завезення" росіян на півострів.

Євгеній Ярошенко, аналітик КримSOS