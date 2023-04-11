У Росії понад 4 місяці утримують кримську татарку Леніє Умерову, яка намагалась потрапити з Києва до окупованого Криму, щоб провідати хворого батька; брат дівчини каже, що причина – відсутність паспорту РФ.

Джерело: сайт Кримської правозахисної групи, брат затриманої дівчини Азіз Умеров у Facebook

Деталі: Правозахисники повідомляють, що 4 грудня минулого року 25-річну Леніє Умеровій необхідно було їхати з Києва до окупованого Криму через погіршення стану її онкохворого батька.

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Російські силовики затримали її після перетину грузино-російського кордону нібито за порушення правил режимної зони.

Як повідомляє КПГ, до 16 березня дівчина перебувала в Центрі тимчасового утримання іноземних громадян біля Владикавказу. Райсуд визнав її винною у "порушенні режиму державного кордону" та оштрафував на 2 тисячі рублів.

Леніє випустили з центру вночі. Як розповіла дівчина, біля воріт на неї чекала машина з чотирма чоловіками. Вони схопили її, одягли на голову пакет, привезли до незнайомого району Владикавказу та залишили там.

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Леніє затримав патруль поліції. За питання про причини затримання на неї склали протокол про непокору поліції. Ленінський райсуд призначив їй адміністративне покарання – 15 діб арешту.

Поки Умерова перебувала в ізоляторі, на неї знову склали протокол: нібито за відмову дати свій телефон поліцейським. 27 березня той самий суд знову призначив їй 15 діб арешту. Леніє перевозять до ізолятора міста Беслан (Північна Осетія).

9 квітня на Леніє знову складають протокол за непокору. 11 квітня суд Владикавказу призначив 15 діб арешту.

Брат дівчини Азіз Умеров заявив, що єдиним "злочином" Леніє є відмова від російського паспорту, будучи уродженкою Криму.

Пряма мова брата: "Друзі, мені потрібна ваша допомога. Порушуючи норми міжнародного права, країна-терорист утримує в заручниках невинну людину, 25-річну дівчину – громадянку України.

Я закликаю всіх небайдужих громадських активістів, правозахисні організації, органи державної влади сприяти у визволенні Леніє з полону".

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