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У Росії тримають в ізоляторі українку, яка відмовилась від паспорту РФ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 11 квітня 2023, 23:53
У Росії тримають в ізоляторі українку, яка відмовилась від паспорту РФ
Леніє Умерова, фото з Faceboo Азіза Умерова

У Росії понад 4 місяці утримують кримську татарку Леніє Умерову, яка намагалась потрапити з Києва до окупованого Криму, щоб провідати хворого батька; брат дівчини каже, що причина – відсутність паспорту РФ.

Джерело: сайт Кримської правозахисної групи, брат затриманої дівчини Азіз Умеров у Facebook 

Деталі: Правозахисники повідомляють, що 4 грудня минулого року 25-річну Леніє Умеровій необхідно було їхати з Києва до окупованого Криму через погіршення стану її онкохворого батька.

Російські силовики затримали її після перетину грузино-російського кордону нібито за порушення правил режимної зони. 

Як повідомляє КПГ, до 16 березня дівчина перебувала в Центрі тимчасового утримання іноземних громадян біля Владикавказу. Райсуд визнав її винною у "порушенні режиму державного кордону" та оштрафував на 2 тисячі рублів.

Леніє випустили з центру вночі. Як розповіла дівчина, біля воріт на неї чекала машина з чотирма чоловіками. Вони схопили її, одягли на голову пакет, привезли до незнайомого району Владикавказу та залишили там. 

Леніє затримав патруль поліції. За питання про причини затримання на неї склали протокол про непокору поліції. Ленінський райсуд призначив їй адміністративне покарання – 15 діб арешту.

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Поки Умерова перебувала в ізоляторі, на неї знову склали протокол: нібито за відмову дати свій телефон поліцейським. 27 березня той самий суд знову призначив їй 15 діб арешту. Леніє перевозять до ізолятора міста Беслан (Північна Осетія).

9 квітня на Леніє знову складають протокол за непокору. 11 квітня суд Владикавказу призначив 15 діб арешту.

Брат дівчини Азіз Умеров заявив, що єдиним "злочином" Леніє є відмова від російського паспорту, будучи уродженкою Криму.

Пряма мова брата: "Друзі, мені потрібна ваша допомога. Порушуючи норми міжнародного права, країна-терорист утримує в заручниках невинну людину, 25-річну дівчину – громадянку України.

Я закликаю всіх небайдужих громадських активістів, правозахисні організації, органи державної влади сприяти у визволенні Леніє з полону".

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Теми: Кримкримські татарипаспортРосія
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