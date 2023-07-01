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Зеленський: Партнери затягують з графіком тренувань українців на F-16

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 16:17
Зеленський: Партнери затягують з графіком тренувань українців на F-16
F-16, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський звинуватив іноземних партнерів у затягуванні визначеності з графіками підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Джерело: Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у суботу в Києві

Пряма мова: "Перш за все, про те, чи є розуміння планів та графіків поставок F-16. У мене такі самі питання, як ви поставили, до наших шановних партнерів: чи є у них розуміння, коли Україна може отримати F-16?

Ми домовились, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять – мені не відомо".

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Що передувало: 30 червня Зеленський заявив, що коли українські пілоти керуватимуть багатоцільовими винищувачами F-16, для держави-агресора Росії не залишиться жодного шансу в небі України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що західні країни ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, але Україна досі не отримала сучасних винищувачів.   

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Теми: Зеленськийвинищувачідопомога Україні
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