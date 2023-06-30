Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Коли українські пілоти пересядуть на F-16, для РФ не залишиться шансів у небі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 17:54
Зеленський: Коли українські пілоти пересядуть на F-16, для РФ не залишиться шансів у небі
ілюстрація Повітряних сил

Коли українські пілоти керуватимуть багатоцільовими винищувачами F-16, для держави-агресора Росії не залишиться жодного шансу в небі України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Хоч ворог поки що має значну технічну перевагу в авіації, але наші пілоти від першого дня повномасштабної війни мають очевидну перевагу в моралі та майстерності!

Реклама:

Вони рятують українців від російського терору бомбами, ракетами та вбивчими дронами. Коли українські пілоти керуватимуть F-16 – свобода стане нездоланною, а для держави-терориста не залишиться жодного шансу у нашому небі".

Деталі: Президент подякував героїчним українським льотчикам і поширив відео UNITED24 media United24, яка орієнтована на іноземних донорів.

У ролику розповідається про те, на якій застарілій техніці доводиться працювати українським пілотам.

ВІДЕО ДНЯ

Наприклад, МІГ-29 не пристосований для боротьби з невеликими цілями, такими як "Шахед" або крилаті ракети, оскільки авіоніка і радіолокаційна система літака застарілі.

Тому F-16 є критично важливими для України як для наступальної стратегії, так і для перехоплення ракет і крилатих бомб за межами української території, що потенційно може врятувати життя тисяч цивільних осіб, йдеться у повідомленні.

Що передувало: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post пояснював: наступати без F-16 − ніби йти вперед з луками і стрілами.

Нагадаємо: Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат неодноразово наголошував: авіатехніка України – спадок радянських часів – подекуди вдвічі старша за самих пілотів.

Наймолодший літак у Повітряних силах – Су-27 1991 року випуску. Україна також залежить від наявності запчастин до радянcьких літаків, які не може виготовляти.

Читайте також: Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

Теми: винищувачівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
винищувачі
У США розбився військовий літак F-18
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
У Пентагоні підтвердили, що США навчатимуть українців на винищувачах F-16
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: