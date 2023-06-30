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Зеленський: Коли українські пілоти пересядуть на F-16, для РФ не залишиться шансів у небі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 17:54
Зеленський: Коли українські пілоти пересядуть на F-16, для РФ не залишиться шансів у небі
ілюстрація Повітряних сил

Коли українські пілоти керуватимуть багатоцільовими винищувачами F-16, для держави-агресора Росії не залишиться жодного шансу в небі України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Хоч ворог поки що має значну технічну перевагу в авіації, але наші пілоти від першого дня повномасштабної війни мають очевидну перевагу в моралі та майстерності!

Вони рятують українців від російського терору бомбами, ракетами та вбивчими дронами. Коли українські пілоти керуватимуть F-16 – свобода стане нездоланною, а для держави-терориста не залишиться жодного шансу у нашому небі".

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Деталі: Президент подякував героїчним українським льотчикам і поширив відео UNITED24 media United24, яка орієнтована на іноземних донорів.

У ролику розповідається про те, на якій застарілій техніці доводиться працювати українським пілотам.

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Наприклад, МІГ-29 не пристосований для боротьби з невеликими цілями, такими як "Шахед" або крилаті ракети, оскільки авіоніка і радіолокаційна система літака застарілі.

Тому F-16 є критично важливими для України як для наступальної стратегії, так і для перехоплення ракет і крилатих бомб за межами української території, що потенційно може врятувати життя тисяч цивільних осіб, йдеться у повідомленні.

Що передувало: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post пояснював: наступати без F-16 − ніби йти вперед з луками і стрілами.

Нагадаємо: Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат неодноразово наголошував: авіатехніка України – спадок радянських часів – подекуди вдвічі старша за самих пілотів.

Наймолодший літак у Повітряних силах – Су-27 1991 року випуску. Україна також залежить від наявності запчастин до радянcьких літаків, які не може виготовляти.

Читайте також: Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

Теми: винищувачівійна
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