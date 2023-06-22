Зеленський: Росія готує теракт на ЗАЕС
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.
Джерело: президент під час екстреного відеозвернення 22 червня
Пряма мова Зеленського: "Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього".
Деталі: Президент нагадав, що радіація не знає державних кордонів і те, "по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру".
Зеленський додав, що Україна передає всю наявну інформацію і всі докази партнерам – у Європі, Америці, Китаї, Бразилії, Індії, арабському світі, Африці.
"Жодних терактів на атомних станціях ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути, як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", − підсумував президент.
Що було раніше: 20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив, що є загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
Передісторія:
- ЗАЕС окупована росіянами з початку березня 2022 року.
- Наприкінці липня 2022 року повідомлялося, що російські військові розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.
- А на початку серпня 2022 року з’явилася інформація про розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС.
- Також є дані, що окупанти зберігають техніку, зброю і вибухівку в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.
- У травні Держатомрегулювання повідомило, що російські окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ЗАЕС військову техніку та вибухівку.