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Зеленський: Росія готує теракт на ЗАЕС

Ірина БалачукЧетвер, 22 червня 2023, 11:56
Зеленський: Росія готує теракт на ЗАЕС
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

Джерело: президент під час екстреного відеозвернення 22 червня

Пряма мова Зеленського: "Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього".

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Деталі: Президент нагадав, що радіація не знає державних кордонів і те, "по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру".

Зеленський додав, що Україна передає всю наявну інформацію і всі докази партнерам – у Європі,  Америці, Китаї, Бразилії, Індії, арабському світі, Африці.

"Жодних терактів на атомних станціях ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути, як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", − підсумував президент.

Що було раніше: 20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив, що є загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • ЗАЕС окупована росіянами з початку березня 2022 року. 
  • Наприкінці липня 2022 року повідомлялося, що російські військові розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.
  • А на початку серпня 2022 року з’явилася інформація про розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС.
  • Також є дані, що окупанти зберігають техніку, зброю і вибухівку в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків. 
  • У травні Держатомрегулювання повідомило, що російські окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ЗАЕС військову техніку та вибухівку.

Теми: ЗеленськийЗАЕСРосіявійна
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