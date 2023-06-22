Зеленський: Росія готує теракт на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

Джерело: президент під час екстреного відеозвернення 22 червня

Пряма мова Зеленського: "Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього".

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Деталі: Президент нагадав, що радіація не знає державних кордонів і те, "по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру".



Зеленський додав, що Україна передає всю наявну інформацію і всі докази партнерам – у Європі, Америці, Китаї, Бразилії, Індії, арабському світі, Африці.

"Жодних терактів на атомних станціях ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути, як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", − підсумував президент.

Що було раніше: 20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив, що є загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.

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