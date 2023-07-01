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Нардеп Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, розгляд відклали

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 19:10
Нардеп Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, розгляд відклали
Сергій Алексєєв, фото з його Facebook

Личаківський райсуд Львова відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в шахрайстві нардепу від "Євросолідарності" Сергію Алєксєєву через його неявку.

Джерело: Личаківський районний суд Львова, пресслужба "Європейської солідарності" у коментарі УП

Дослівно: "У звʼязку з неявкою в судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 03 липня 2023 року об 11 год. 00 хв.

Нагадаємо, 30 червня 2023 року до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату, який підозрюється у шахрайстві".

Деталі: Пізніше у пресслужбі "Європейської солідарності" "Українській правді" пояснили, що Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, оскільки перебував на засіданні Верховної Ради.

Дослівно "Євросолідарність": "Сьогодні в українському парламенті відбулося пленарне засідання за участі прем'єрміністра Іспанії, в якому брав учать Сергій Алєкссєєв. Бути присутнім у сесійній залі Верховної Ради України є конституційним обов'язком народного депутата України. Суд був попереджений про неможливість в цей день участі Сергія Алєксєєва у судовому засіданні у Львові. Народний депутат буде обов'язково присутнім у суді у понеділок".

Передісторія:

  • 30 червня стало відомо про затримання чинного нардепа від фракції "Євросолідарність" Сергія Алєксєєва. СБУ повідомила, що разом із ДБР задокументувала, як нардеп вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн, а саме за 50 тис. дол. обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.
  • Депутату, який очолює підкомітет у комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомили про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • У "Європейській солідарності" нічні обшуки у нардепа Алєксєєва назвали "продовженням провокацій і тиску на представників партії".
  • Державне бюро розслідувань просить про арешт Алєксєєва з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень.

Теми: Європейська солідарністьсуд
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