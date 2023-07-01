Нардеп Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, розгляд відклали

Личаківський райсуд Львова відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в шахрайстві нардепу від "Євросолідарності" Сергію Алєксєєву через його неявку.

Джерело: Личаківський районний суд Львова, пресслужба "Європейської солідарності" у коментарі УП

Дослівно: "У звʼязку з неявкою в судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 03 липня 2023 року об 11 год. 00 хв.

Нагадаємо, 30 червня 2023 року до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату, який підозрюється у шахрайстві".

Деталі: Пізніше у пресслужбі "Європейської солідарності" "Українській правді" пояснили, що Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, оскільки перебував на засіданні Верховної Ради.

Дослівно "Євросолідарність": "Сьогодні в українському парламенті відбулося пленарне засідання за участі прем'єрміністра Іспанії, в якому брав учать Сергій Алєкссєєв. Бути присутнім у сесійній залі Верховної Ради України є конституційним обов'язком народного депутата України. Суд був попереджений про неможливість в цей день участі Сергія Алєксєєва у судовому засіданні у Львові. Народний депутат буде обов'язково присутнім у суді у понеділок".

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