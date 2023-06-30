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ДБР просить для нардепа Алєксєєва арешт із заставою в 10 мільйонів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 13:36
ДБР просить для нардепа Алєксєєва арешт із заставою в 10 мільйонів
фото ОГП

Державне бюро розслідувань просить про арешт підозрюваного народного депутата Сергія Алєксєєва з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень.

Джерело: представник ДБР Олександр Удовиченко на брифінгу 30 червня

Пряма мова: "Усі зібрані на сьогоднішній день докази є досить вагомими, і вже дозволяють стороні обвинувачення звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру альтернативи – застави у розмірі 10 мільйонів гривень".

Деталі: Удовиченко наголосив: на сьогодні розслідування не завершується, це лише початковий етап викриття особи.

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Що передувало: 30 червня стало відомо про затримання чинного нардепа від фракції "Євросолідарність" Сергія Алєксєєва. СБУ повідомила, що разом із ДБР задокументувала, як нардеп вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн, а саме за 50 тис. дол. обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції

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Теми: корупціяВерховна РадаСБУДБР
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