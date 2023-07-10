Ворог з мінометів вдарив по двох громадах Сумщини
Понеділок, 10 липня 2023, 00:14
Протягом минулого дня росіяни здійснили 2 мінометні обстріли Сумської області, зафіксовано 11 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади.
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По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 6 вибухів.
По Білопільській громаді також здійснено мінометний обстріл, 5 вибухів.
За попередніми даними, обійшлося без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.
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