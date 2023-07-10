Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог з мінометів вдарив по двох громадах Сумщини

Ольга Глущенко Понеділок, 10 липня 2023, 00:14
Ворог з мінометів вдарив по двох громадах Сумщини
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 2 мінометні обстріли Сумської області, зафіксовано 11 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади.

Реклама:

По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 6 вибухів.

По Білопільській громаді також здійснено мінометний обстріл, 5 вибухів.

За попередніми даними, обійшлося без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: