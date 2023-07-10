Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг из минометов ударил по двум громадам Сумщины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 00:14
Враг из минометов ударил по двум громадам Сумщины
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 2 минометных обстрела Сумской области, зафиксировано 11 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская и Середино-Будская громады.

По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 6 взрывов.

Реклама:

По Белопольской громаде также осуществлен минометный обстрел, 5 взрывов.

По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

видеоУкраинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен

Силы ПВО ночью сбили все запущенные россиянами "Шахеды"

ISW проанализировал, для чего Кремль манипулирует "зерновым соглашением"

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 50 "прилетов"
Россияне за сутки 18 раз обстреляли Сумскую область
Враг бил по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
Последние новости
13:33
В Украине возросло количество детей, погибших из-за войны – ОГП
13:18
Ryanair рассматривает возможность возобновления полетов в Украину до конца 2023 года
13:02
фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира
12:45
фотоПутешественник из Франции случайно пересек украинскую границу на каяке
12:39
Премьер Армении назвал "красные линии" для договоренностей по Карабаху
12:25
видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей
12:19
Украина продолжит поставлять зерно другим странам несмотря на выход РФ из "зерновой сделки" - СтратКом
12:11
видеоСпецназовцы СБУ показали уничтожение техники, складов и десятков оккупантов
11:48
На Луганщине россияне ликвидируют еще девять шахт - ОВА
11:32
Во Франции умерла актриса Джозефин Чаплин – дочь Чарли Чаплина
Все новости...
Реклама: