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Враг из минометов ударил по двум громадам Сумщины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 00:14
Враг из минометов ударил по двум громадам Сумщины
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 2 минометных обстрела Сумской области, зафиксировано 11 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская и Середино-Будская громады.

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По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 6 взрывов.

По Белопольской громаде также осуществлен минометный обстрел, 5 взрывов.

По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

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Темы: Сумская областьобстрел
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