Враг из минометов ударил по двум громадам Сумщины
Понедельник, 10 июля 2023, 00:14
В течение прошлого дня россияне совершили 2 минометных обстрела Сумской области, зафиксировано 11 взрывов.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Обстрелам подверглись Белопольская и Середино-Будская громады.
По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 6 взрывов.
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По Белопольской громаде также осуществлен минометный обстрел, 5 взрывов.
По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.