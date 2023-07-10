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Байден і Ердоган обговорили питання підтримки України та Швеції в НАТО

Ольга Глущенко Понеділок, 10 липня 2023, 00:52
Байден і Ердоган обговорили питання підтримки України та Швеції в НАТО
фото: ARAB NEWS

Президент Штатів Джо Байден провів сьогодні розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Джерело: повідомлення Білого дому

Дослівно: "Вони обговорили коло питань, які лідери НАТО розглядатимуть на саміті, висловили спільні зобов’язання продовжити підтримку України".

Деталі: Також президенти та проаналізували зусилля, спрямовані на зміцнення двосторонніх зв'язків.

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Крім того, Байден висловив бажання якомога швидше прийняти Швецію в НАТО.

Нагадаємо: Повідомлялося, що Байден і Ердоган можуть зустрітися під час саміту НАТО в Литві наступного тижня в той час, як Анкара блокує членство Швеції в Альянсі.

Раніше у Білому домі заявили, що Туреччина й Угорщина мають якнайшвидше схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, оскільки країна виконала усі зобов'язання.

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Президент Туреччини Ердоган раніше заявляв, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

За неофіційною інформацією, Анкара нібито вимагає від Швеції видати або вислати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі. 

Теми: БайденЕрдоганУкраїнаШвеція
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