Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден і Ердоган обговорили питання підтримки України та Швеції в НАТО

Ольга Глущенко Понеділок, 10 липня 2023, 00:52
Байден і Ердоган обговорили питання підтримки України та Швеції в НАТО
фото: ARAB NEWS

Президент Штатів Джо Байден провів сьогодні розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Джерело: повідомлення Білого дому

Дослівно: "Вони обговорили коло питань, які лідери НАТО розглядатимуть на саміті, висловили спільні зобов’язання продовжити підтримку України".

Реклама:

Деталі: Також президенти та проаналізували зусилля, спрямовані на зміцнення двосторонніх зв'язків.

Крім того, Байден висловив бажання якомога швидше прийняти Швецію в НАТО.

Нагадаємо: Повідомлялося, що Байден і Ердоган можуть зустрітися під час саміту НАТО в Литві наступного тижня в той час, як Анкара блокує членство Швеції в Альянсі.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у Білому домі заявили, що Туреччина й Угорщина мають якнайшвидше схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, оскільки країна виконала усі зобов'язання.

Президент Туреччини Ердоган раніше заявляв, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

За неофіційною інформацією, Анкара нібито вимагає від Швеції видати або вислати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі. 

Теми: БайденЕрдоганУкраїнаШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: