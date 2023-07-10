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Байден и Эрдоган обсудили вопросы поддержки Украины и Швеции в НАТО

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 00:52
Байден и Эрдоган обсудили вопросы поддержки Украины и Швеции в НАТО
фото: ARAB NEWS

Президент Штатов Джо Байден провел сегодня разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

Источник: сообщение Белого дома

Дословно: "Они обсудили круг вопросов, которые лидеры НАТО будут рассматривать на саммите, выразили общие обязательства продолжить поддержку Украины".

Детали: Также президенты и проанализировали усилия, направленные на укрепление двусторонних связей.

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Кроме того, Байден выразил желание как можно скорее принять Швецию в НАТО.

Напомним: Сообщалось, что Байден и Эрдоган могут встретиться во время саммита НАТО в Литве на следующей неделе в то время, как Анкара блокирует членство Швеции в Альянсе.

Ранее в Белом доме заявили, что Турция и Венгрия должны как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, поскольку страна выполнила все обязательства.

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Президент Турции Эрдоган ранее заявлял, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО.

По неофициальной информации, Анкара якобы требует от Швеции выдать или выслать подозреваемых курдских сепаратистов до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденЭрдоганУкраинаШвеция
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