На Херсонщині та Миколаївщині була загроза балістики

Вночі 10 липня у східних і південних областях України було оголошено повітряну тривоги, Повітряні сили повідомили про загрозу балістики на Херсонщині та Миколаївщині.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Тривогу було оголошено в Донецькій, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Повітряні сили повідомили про загрозу балістики на Херсонщині та Миколаївщині.

"Харківська, Донецька (області – ред.) – активність ворожої тактичної авіації!" – ідеться по повідомленні ПС.