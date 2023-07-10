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На Херсонщині та Миколаївщині була загроза балістики

Ольга Глущенко Понеділок, 10 липня 2023, 01:08
На Херсонщині та Миколаївщині була загроза балістики
Російські ракети. Ілюстративне фото Getty Images

Вночі 10 липня у східних і південних областях України було оголошено повітряну тривоги, Повітряні сили повідомили про загрозу балістики на Херсонщині та Миколаївщині.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Тривогу було оголошено в Донецькій, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Повітряні сили повідомили про загрозу балістики на Херсонщині та Миколаївщині.

"Харківська, Донецька (області – ред.) – активність ворожої тактичної авіації!" – ідеться по повідомленні ПС.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУМиколаївська областьХерсонська область
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