На Херсонщині та Миколаївщині була загроза балістики
Понеділок, 10 липня 2023, 01:08
Вночі 10 липня у східних і південних областях України було оголошено повітряну тривоги, Повітряні сили повідомили про загрозу балістики на Херсонщині та Миколаївщині.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: Тривогу було оголошено в Донецькій, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики на Херсонщині та Миколаївщині.
Реклама:
"Харківська, Донецька (області – ред.) – активність ворожої тактичної авіації!" – ідеться по повідомленні ПС.
ВІДЕО ДНЯ