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На Херсонщине и Николаевщине была угроза баллистики

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 01:08
На Херсонщине и Николаевщине была угроза баллистики
Российские ракеты. Иллюстративное фото Getty Images

Ночью 10 июля в восточных и южных областях Украины была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики на Херсонщине и Николаевщине.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Тревога была объявлена в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики на Херсонщине и Николаевщине.

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"Харьковская, Донецкая (области – ред.) – активность вражеской тактической авиации!" – говорится в сообщении ВС.

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Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУНиколаевская областьХерсонская область
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