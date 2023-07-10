На Херсонщине и Николаевщине была угроза баллистики
Понедельник, 10 июля 2023, 01:08
Ночью 10 июля в восточных и южных областях Украины была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики на Херсонщине и Николаевщине.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы
Детали: Тревога была объявлена в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики на Херсонщине и Николаевщине.
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"Харьковская, Донецкая (области – ред.) – активность вражеской тактической авиации!" – говорится в сообщении ВС.
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