Байден обговорить із Сунаком надання Україні касетних боєприпасів – ВВС
Президент США Джо Байден прилетів до Великої Британії напередодні саміту НАТО в Литві після того, як кілька союзників поставили під сумнів його рішення надати касетні боєприпаси Україні.
Джерело: ВВС
Деталі: У понеділок Байден зустрінеться зі своїм британським прем’єром Ріші Сунаком, щоб обговорити різні питання, включаючи війну в Україні.
Як зазначає видання, Сунак не критикував рішення Байдена. Проте в суботу він заявив, що Великобританія є однією з 123 країн, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси – міжнародний договір, який забороняє їх виробництво і використання.
Проте інші союзники США пішли далі, зокрема Нова Зеландія, країна-партнер НАТО, заявила в неділю, що ці боєприпаси можуть завдати "величезної шкоди невинним людям".
Передісторія:
- У п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.
- У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.
- Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес і Сунак у суботу заявили, що не схвалюють рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси для допомоги в прориві російських оборонних ліній.