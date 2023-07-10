Байден обговорить із Сунаком надання Україні касетних боєприпасів – ВВС

Президент США Джо Байден прилетів до Великої Британії напередодні саміту НАТО в Литві після того, як кілька союзників поставили під сумнів його рішення надати касетні боєприпаси Україні.

Джерело: ВВС

Деталі: У понеділок Байден зустрінеться зі своїм британським прем’єром Ріші Сунаком, щоб обговорити різні питання, включаючи війну в Україні.

Як зазначає видання, Сунак не критикував рішення Байдена. Проте в суботу він заявив, що Великобританія є однією з 123 країн, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси – міжнародний договір, який забороняє їх виробництво і використання.

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Проте інші союзники США пішли далі, зокрема Нова Зеландія, країна-партнер НАТО, заявила в неділю, що ці боєприпаси можуть завдати "величезної шкоди невинним людям".

Передісторія:

У п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів , до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди. У Білому домі раніше пояснили , що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.

, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес і Сунак у суботу заявили, що не схвалюють рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси для допомоги в прориві російських оборонних ліній.