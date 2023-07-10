Байден обговорить із Сунаком надання Україні касетних боєприпасів – ВВС

Президент США Джо Байден прилетів до Великої Британії напередодні саміту НАТО в Литві після того, як кілька союзників поставили під сумнів його рішення надати касетні боєприпаси Україні.

Джерело: ВВС

Деталі: У понеділок Байден зустрінеться зі своїм британським прем’єром Ріші Сунаком, щоб обговорити різні питання, включаючи війну в Україні.

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Як зазначає видання, Сунак не критикував рішення Байдена. Проте в суботу він заявив, що Великобританія є однією з 123 країн, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси – міжнародний договір, який забороняє їх виробництво і використання.

Проте інші союзники США пішли далі, зокрема Нова Зеландія, країна-партнер НАТО, заявила в неділю, що ці боєприпаси можуть завдати "величезної шкоди невинним людям".

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