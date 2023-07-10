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Байден обговорить із Сунаком надання Україні касетних боєприпасів – ВВС

Ольга Глущенко Понеділок, 10 липня 2023, 02:24
Байден обговорить із Сунаком надання Україні касетних боєприпасів – ВВС
фото з twitter ЄП

Президент США Джо Байден прилетів до Великої Британії напередодні саміту НАТО в Литві після того, як кілька союзників поставили під сумнів його рішення надати касетні боєприпаси Україні.

Джерело: ВВС

Деталі: У понеділок Байден зустрінеться зі своїм британським прем’єром Ріші Сунаком, щоб обговорити різні питання, включаючи війну в Україні.

Як зазначає видання, Сунак не критикував рішення Байдена. Проте в суботу він заявив, що Великобританія є однією з 123 країн, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси – міжнародний договір, який забороняє їх виробництво і використання.

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Проте інші союзники США пішли далі, зокрема Нова Зеландія, країна-партнер НАТО, заявила в неділю, що ці боєприпаси можуть завдати "величезної шкоди невинним людям".

Передісторія:

  • У п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.
  • У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.
  • Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес і Сунак у суботу заявили, що не схвалюють рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси для допомоги в прориві російських оборонних ліній.

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Теми: БайденСунакУкраїназброя
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