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Байден обсудит с Сунаком предоставление Украине кассетных боеприпасов – ВВС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 02:24
Байден обсудит с Сунаком предоставление Украине кассетных боеприпасов – ВВС
фото из twitter ЕП

Президент США Джо Байден прилетел в Великобританию накануне саммита НАТО в Литве после того, как несколько союзников поставили под сомнение его решение предоставить кассетные боеприпасы Украине.

Источник: ВВС

Детали: В понедельник Байден встретится со своим британским премьером Риши Сунаком, чтобы обсудить различные вопросы, включая войну в Украине.

Как отмечает издание, Сунак не критиковал решение Байдена. Однако в субботу он заявил, что Великобритания является одной из 123 стран, подписавших Конвенцию о кассетных боеприпасах - международный договор, запрещающий их производство и использование.

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Однако другие союзники США пошли дальше, в частности Новая Зеландия, страна-партнер НАТО, заявила в воскресенье, что эти боеприпасы могут нанести "огромный вред невинным людям".

Предыстория:

В пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

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В Белом доме ранее объясняли, чтоУкраина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов, а те, что предоставят США, несут значительно меньшие риски для гражданских, чем те, что уже применяет Россия на поле боя.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес и Сунак в субботу заявили, что не одобряют решение Соединенных Штатов предоставить Украине кассетные боеприпасы для помощи в прорыве российских оборонительных линий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденСунакУкраинаоружие
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