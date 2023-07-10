На окупованому Запоріжжі ворог мінує критичну інфраструктуру – Федоров

Росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру окупованої частини Запорізької області.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Деталі: За словами Федорова, в Мелітопольському районі заміновано водогін, який живить питною водою місто.

У Мелітополі окупанти замінували важливі об’єкти електричних мереж.

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Крім того, за даними Федорова, в технічних приміщеннях та у машинних залах на ЗАЕС встановлені мінно-вибухові загородження.