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На окупованому Запоріжжі ворог мінує критичну інфраструктуру – Федоров

Ольга Глущенко Понеділок, 10 липня 2023, 03:14
На окупованому Запоріжжі ворог мінує критичну інфраструктуру – Федоров
ОКУПАНТИ НА ЗАЕС, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру окупованої частини Запорізької області.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Деталі: За словами Федорова, в Мелітопольському районі заміновано водогін, який живить питною водою місто.

У Мелітополі окупанти замінували важливі об’єкти електричних мереж.

Крім того, за даними Федорова, в технічних приміщеннях та у машинних залах на ЗАЕС встановлені мінно-вибухові загородження.

Теми: Запорізька областьокупаціямінування
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