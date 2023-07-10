На окупованому Запоріжжі ворог мінує критичну інфраструктуру – Федоров
Понеділок, 10 липня 2023, 03:14
Росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру окупованої частини Запорізької області.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Деталі: За словами Федорова, в Мелітопольському районі заміновано водогін, який живить питною водою місто.
У Мелітополі окупанти замінували важливі об’єкти електричних мереж.
Реклама:
Крім того, за даними Федорова, в технічних приміщеннях та у машинних залах на ЗАЕС встановлені мінно-вибухові загородження.
ВІДЕО ДНЯ