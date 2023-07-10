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На оккупированном Запорожье враг минирует критическую инфраструктуру – Федоров

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 03:14
На оккупированном Запорожье враг минирует критическую инфраструктуру – Федоров
ОККУПАНТЫ НА ЗАЭС, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Россияне начали минировать критическую инфраструктуру оккупированной части Запорожской области.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: По словам Федорова, в Мелитопольском районе заминирован водопровод, который питает питьевой водой город.

В Мелитополе оккупанты заминировали важные объекты электрических сетей.

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Кроме того, по данным Федорова, в технических помещениях и в машинных залах на ЗАЭС установлены минно-взрывные заграждения.

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Темы: Запорожская областьоккупацияминирование
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