На оккупированном Запорожье враг минирует критическую инфраструктуру – Федоров
Понедельник, 10 июля 2023, 03:14
Россияне начали минировать критическую инфраструктуру оккупированной части Запорожской области.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Детали: По словам Федорова, в Мелитопольском районе заминирован водопровод, который питает питьевой водой город.
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В Мелитополе оккупанты заминировали важные объекты электрических сетей.
Кроме того, по данным Федорова, в технических помещениях и в машинных залах на ЗАЭС установлены минно-взрывные заграждения.