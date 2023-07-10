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КНДР заявила про порушення літаками-розвідниками США її повітряного простіру

Ольга Глущенко Понеділок, 10 липня 2023, 05:50
КНДР заявила про порушення літаками-розвідниками США її повітряного простіру
ілюстративне фото U-2S

У понеділок Північна Корея заявила, що американські літаки-розвідники вторглися в її повітряний простір.

Джерело: Yonhap з посиланням на держЗМІ КНДР KCNA

Деталі: Також повідомляється, що Північна Корея попередила: "Нема жодних гарантій, що такі літаки не будуть збиті".

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Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що американські розвідувальні літаки – RC-135, U-2S і RQ-4B – здійснювали "провокаційні" польоти над Японським і Жовтим морями з 2 липня по неділю, повідомляє офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"Зокрема, над Японським морем стратегічні розвідувальні літаки ВПС США кілька разів порушили повітряний простір Корейської Народно-Демократичної Республіки на десятки кілометрів", – заявив речник Міноборони Північної Кореї.

Він додав: "Немає жодних гарантій, що не станеться шокуючого інциденту, такого як збиття стратегічного розвідувального літака ВПС США над Японським морем".

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Речник також розкритикував заплановане розгортання США ядерного підводного човна (про це домовилися Сеул і Штати – ред.) на Корейському півострові, назвавши його "ядерним шантажем проти КНДР".

Теми: Південна КореяСШАавіа
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