КНДР заявила про порушення літаками-розвідниками США її повітряного простіру

У понеділок Північна Корея заявила, що американські літаки-розвідники вторглися в її повітряний простір.

Джерело: Yonhap з посиланням на держЗМІ КНДР KCNA

Деталі: Також повідомляється, що Північна Корея попередила: "Нема жодних гарантій, що такі літаки не будуть збиті".

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що американські розвідувальні літаки – RC-135, U-2S і RQ-4B – здійснювали "провокаційні" польоти над Японським і Жовтим морями з 2 липня по неділю, повідомляє офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

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"Зокрема, над Японським морем стратегічні розвідувальні літаки ВПС США кілька разів порушили повітряний простір Корейської Народно-Демократичної Республіки на десятки кілометрів", – заявив речник Міноборони Північної Кореї.

Він додав: "Немає жодних гарантій, що не станеться шокуючого інциденту, такого як збиття стратегічного розвідувального літака ВПС США над Японським морем".

Речник також розкритикував заплановане розгортання США ядерного підводного човна (про це домовилися Сеул і Штати – ред.) на Корейському півострові, назвавши його "ядерним шантажем проти КНДР".