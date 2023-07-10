КНДР заявила о нарушении самолетами-разведчиками США ее воздушного пространства

В понедельник Северная Корея заявила, что американские самолеты-разведчики вторглись в ее воздушное пространство.

Источник: Yonhap со ссылкой на госСМИ КНДР KCNA

Детали: Также сообщается, что Северная Корея предупредила: "Нет никаких гарантий, что такие самолеты не будут сбиты".

Представитель министерства обороны Северной Кореи заявил, что американские разведывательные самолеты - RC-135, U-2S и RQ-4B – совершали "провокационные" полеты над Японским и Желтым морями со 2 июля по воскресенье, сообщает официальное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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"В частности, над Японским морем стратегические разведывательные самолеты ВВС США несколько раз нарушили воздушное пространство Корейской Народно-Демократической Республики на десятки километров", – заявил представитель Минобороны Северной Кореи.

Он добавил: "Нет никаких гарантий, что не произойдет шокирующего инцидента, такого как сбивание стратегического разведывательного самолета ВВС США над Японским морем".

Спикер также раскритиковал запланированное развертывание США ядерной подводной лодки (об этом договорились Сеул и Штаты – ред.) на Корейском полуострове, назвав его "ядерным шантажом против КНДР".