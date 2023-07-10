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КНДР заявила о нарушении самолетами-разведчиками США ее воздушного пространства

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 05:50
КНДР заявила о нарушении самолетами-разведчиками США ее воздушного пространства
иллюстративное фото U-2S

В понедельник Северная Корея заявила, что американские самолеты-разведчики вторглись в ее воздушное пространство.

Источник: Yonhap со ссылкой на госСМИ КНДР KCNA

Детали: Также сообщается, что Северная Корея предупредила: "Нет никаких гарантий, что такие самолеты не будут сбиты".

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Представитель министерства обороны Северной Кореи заявил, что американские разведывательные самолеты - RC-135, U-2S и RQ-4B – совершали "провокационные" полеты над Японским и Желтым морями со 2 июля по воскресенье, сообщает официальное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В частности, над Японским морем стратегические разведывательные самолеты ВВС США несколько раз нарушили воздушное пространство Корейской Народно-Демократической Республики на десятки километров", – заявил представитель Минобороны Северной Кореи.

Он добавил: "Нет никаких гарантий, что не произойдет шокирующего инцидента, такого как сбивание стратегического разведывательного самолета ВВС США над Японским морем".

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Спикер также раскритиковал запланированное развертывание США ядерной подводной лодки (об этом договорились Сеул и Штаты – ред.) на Корейском полуострове, назвав его "ядерным шантажом против КНДР".

Темы: Южная КореяСШАавиа
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