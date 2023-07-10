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В Алтайському краї РФ готують наркозалежних і хворих на гепатит контрактників – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 10 липня 2023, 07:02
В Алтайському краї РФ готують наркозалежних і хворих на гепатит контрактників – штаб
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

В Алтайському краї Росії готують 300 контрактників, серед яких є колишні ув’язнені, наркозалежні та хворі на гепатит.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На одному з полігонів східного воєнного округу Алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами Російської Федерації".

Деталі: За даними штабу, серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без документів, наркозалежні та хворі на гепатит.

У Генштабі додають, що більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України.

Теми: Росіявійна
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