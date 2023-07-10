В Алтайском крае РФ готовят наркозависимых и больных гепатитом контрактников – штаб

В Алтайском крае России готовят 300 контрактников, среди которых есть бывшие заключенные, наркозависимые и больные гепатитом.

Источник: Генштаб

Дословно: "На одном из полигонов восточного военного округа Алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с вооруженными силами Российской Федерации".

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Детали: По данным штаба, среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без документов, наркозависимые и больные гепатитом.

В Генштабе добавляют, что большинство указанных лиц уже обратилась в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины.