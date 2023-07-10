Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Алтайском крае РФ готовят наркозависимых и больных гепатитом контрактников – штаб

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 07:02
В Алтайском крае РФ готовят наркозависимых и больных гепатитом контрактников – штаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

В Алтайском крае России готовят 300 контрактников, среди которых есть бывшие заключенные, наркозависимые и больные гепатитом.

Источник: Генштаб

Дословно: "На одном из полигонов восточного военного округа Алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с вооруженными силами Российской Федерации".

Детали: По данным штаба, среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без документов, наркозависимые и больные гепатитом.

Реклама:

В Генштабе добавляют, что большинство указанных лиц уже обратилась в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий РФ в Черном море

дополненоБывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении, но он исчез

фотоБывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине

обновлено от 16:46В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом и грозился идти на Кремль, его убили

Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

Все новости...
Росcия
Все больше стран репатриируют золото после санкций против России – исследование
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
Медицинская система РФ оказалась неготовой к наплыву раненых – разведка Британии
Последние новости
22:07
Игуана пробралась в Министерство экономики Германии
21:42
Зеленский о "Сенс Банке": Гарантированы права вкладчиков и стабильность сектора
21:24
Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий РФ в Черном море
21:11
У берегов Греции спасли почти 100 мигрантов
20:49
дополненоБывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении, но он исчез
20:40
В Британии приговорили к тюрьме вора 200 тысяч шоколадных яиц
20:35
Лукашенко прилетел к Путину в Петербург
20:15
фотоБывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине
19:59
Орбана на фестивале Тушваньош встретили румынские националисты
19:34
Rheinmetall передаст Украине новые боеприпасы для сбивания российских дронов
Все новости...
Реклама: