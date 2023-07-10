Дежсекретар США і Кулеба провели розмову перед самітом НАТО у Вільнюсі

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели телефонну розмову перед початком у литовській столиці саміту НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

МЗС і Держдеп розмістили короткі повідомлення про розмову, фінальну перед самітом союзників у Вільнюсі, де Україна сподівається отримати сигнал щодо перспектив приєднання до Альянсу, а також гарантії безпеки на час, поки вона залишається за межами НАТО.

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Дмитро Кулеба назвав розмову "продуктивною". "Залишається 48 годин, тож ми працюємо над тим, щоб фінальні рішення Вільнюського саміту стали перемогою для України, НАТО та глобальної безпеки. Я також подякував США за черговий неординарний оборонний пакет, який включає вкрай необхідні боєприпаси", – розповів він.

Державний департамент повідомив, що Кулеба й Блінкен обговорили "прогрес українського контрнаступу" та підготовку до саміту. "Держсекретар підкреслив, що США незмінно підтримують Україну та постійно надають безпекову допомогу Україні для захисту від російської агресії", – зазначили у комюніке.

Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли у тому числі касетні боєприпаси.

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За інформацією ЗМІ, невелика група держав НАТО веде "несамовиті переговори в останню хвилину", щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України перед самітом НАТО у Литві 11-12 липня.