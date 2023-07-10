Дежсекретар США і Кулеба провели розмову перед самітом НАТО у Вільнюсі

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели телефонну розмову перед початком у литовській столиці саміту НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

МЗС і Держдеп розмістили короткі повідомлення про розмову, фінальну перед самітом союзників у Вільнюсі, де Україна сподівається отримати сигнал щодо перспектив приєднання до Альянсу, а також гарантії безпеки на час, поки вона залишається за межами НАТО.

Дмитро Кулеба назвав розмову "продуктивною". "Залишається 48 годин, тож ми працюємо над тим, щоб фінальні рішення Вільнюського саміту стали перемогою для України, НАТО та глобальної безпеки. Я також подякував США за черговий неординарний оборонний пакет, який включає вкрай необхідні боєприпаси", – розповів він.

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Державний департамент повідомив, що Кулеба й Блінкен обговорили "прогрес українського контрнаступу" та підготовку до саміту. "Держсекретар підкреслив, що США незмінно підтримують Україну та постійно надають безпекову допомогу Україні для захисту від російської агресії", – зазначили у комюніке.

Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли у тому числі касетні боєприпаси.

За інформацією ЗМІ, невелика група держав НАТО веде "несамовиті переговори в останню хвилину", щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України перед самітом НАТО у Литві 11-12 липня.