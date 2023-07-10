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Госсекретарь США и Кулеба провели разговор перед саммитом НАТО в Вильнюсе

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 07:27
Госсекретарь США и Кулеба провели разговор перед саммитом НАТО в Вильнюсе
Фото: mfa.gov.ua

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор перед началом в литовской столице саммита НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

МИД и Госдеп разместили короткие сообщения о разговоре, финальном перед саммитом союзников в Вильнюсе, где Украина надеется получить сигнал о перспективах присоединения к Альянсу, а также гарантии безопасности на время, пока она остается за пределами НАТО.

Дмитрий Кулеба назвал разговор "продуктивным". "Остается 48 часов, поэтому мы работаем над тем, чтобы финальные решения Вильнюсского саммита стали победой для Украины, НАТО и глобальной безопасности. Я также поблагодарил США за очередной неординарный оборонный пакет, который включает крайне необходимые боеприпасы", – рассказал он.

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Государственный департамент сообщил, что Кулеба и Блинкен обсудили "прогресс украинского контрнаступления" и подготовку к саммиту.

"Госсекретарь подчеркнул, что США неизменно поддерживают Украину и постоянно предоставляют помощь по безопасности Украине для защиты от российской агрессии", – отметили в коммюнике.

Напомним, в пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в том числе кассетные боеприпасы.

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По информации СМИ, небольшая группа государств НАТО ведет "переговоры в последнюю минуту", чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины перед саммитом НАТО в Литве 11-12 июля.

Смотрите также интервью на Youtube-канале "ЕвроПравды" с вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной о саммите НАТО и том, каким будет его результат.

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Темы: Кулеба ДмитрийСШАНАТО
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