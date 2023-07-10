Госсекретарь США и Кулеба провели разговор перед саммитом НАТО в Вильнюсе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор перед началом в литовской столице саммита НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

МИД и Госдеп разместили короткие сообщения о разговоре, финальном перед саммитом союзников в Вильнюсе, где Украина надеется получить сигнал о перспективах присоединения к Альянсу, а также гарантии безопасности на время, пока она остается за пределами НАТО.

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Дмитрий Кулеба назвал разговор "продуктивным". "Остается 48 часов, поэтому мы работаем над тем, чтобы финальные решения Вильнюсского саммита стали победой для Украины, НАТО и глобальной безопасности. Я также поблагодарил США за очередной неординарный оборонный пакет, который включает крайне необходимые боеприпасы", – рассказал он.

Государственный департамент сообщил, что Кулеба и Блинкен обсудили "прогресс украинского контрнаступления" и подготовку к саммиту.

"Госсекретарь подчеркнул, что США неизменно поддерживают Украину и постоянно предоставляют помощь по безопасности Украине для защиты от российской агрессии", – отметили в коммюнике.

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Напомним, в пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в том числе кассетные боеприпасы.

По информации СМИ, небольшая группа государств НАТО ведет "переговоры в последнюю минуту", чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины перед саммитом НАТО в Литве 11-12 июля.

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