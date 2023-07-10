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Сили оборони знищили ще 440 окупантів і 7 ворожих танків

Ольга Глущенко Понеділок, 10 липня 2023, 07:48
Сили оборони знищили ще 440 окупантів і 7 ворожих танків
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу українські захисники знищили ще 440 окупантів, 7 ворожих танків та іншу техніку загарбників.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 234480 (+440) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4085 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2) од,
  • артилерійських систем – 4371 (+5) од,
  • РСЗВ – 668 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 414 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1) од,
  • крилатих ракет ‒ 1271 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 632 (+4) од.

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Теми: війнаГенштаб
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