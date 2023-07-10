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Силы обороны уничтожили еще 440 оккупантов и 7 вражеских танков

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июля 2023, 07:48
Силы обороны уничтожили еще 440 оккупантов и 7 вражеских танков
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 440 оккупантов, 7 вражеских танков и другую технику захватчиков.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 234480 (+440) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4085 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7966 (+2) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 4371 (+5) ед,
  • РСЗО ‒ 668 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 414 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3686 (+1) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1271 (+0) ед,
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6937 (+8) ед,
  • специальной техники ‒ 632 (+4) ед.

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Темы: войнаГенштаб
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