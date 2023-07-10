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Білий дім розповів, як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 09:15
Білий дім розповів, як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси
Касетні снаряди DPICM, колаж ілюстративний з defence-ua.com

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав зобов'язання, які взяла на себе Україна щодо використання касетних боєприпасів, які Вашингтон вирішив передати Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів на пресконференції під час перельоту до Лондона, де президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрінеться із британським прем'єром Ріші Сунаком.

Джейк Салліван нагадав, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв про принципи, яких дотримуватиметься Київ при застосуванні касетних боєприпасів, навівши два приклади.

"Перший – вони не будуть використовувати їх на російській території, а лише на власній території, де мають найбільший стимул до обмеження – обмеження впливу на цивільне населення, тому що саме українські громадяни будуть піддаватися ризику", – зазначив радник президента США з національної безпеки.

По-друге, додав Салліван, українці "не будуть використовувати їх у населених пунктах".

У п’ятницю Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення і існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.

У п’ятницю речник уряду Німеччини заявив, що рішення США надіслати касетні боєприпаси було прийнято непросто, і зазначив, що Росія вже використовувала таку зброю на території України.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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