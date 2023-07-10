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Белый дом рассказал, как Украина будет применять кассетные боеприпасы

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 09:15
Белый дом рассказал, как Украина будет применять кассетные боеприпасы
Кассетные снаряды DPICM, коллаж иллюстративный с defence-ua.com

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал обязательства, которые взяла на себя Украина по использованию кассетных боеприпасов, что Вашингтон решили передать Киеву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал на пресс-конференции во время перелета в Лондон, где президент Соединенных Штатов Джо Байден встретится с британским премьером Риши Сунаком.

Джейк Салливан напомнил, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщал о принципах, которых будет придерживаться Киев при применении кассетных боеприпасов, приведя два примера.

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"Первый – они не будут использовать их на российской территории, а только на собственной территории, где имеют наибольший стимул к ограничению – ограничение воздействия на гражданское население, потому что именно украинские граждане будут подвергаться риску", — отметил советник президента США по национальной безопасности.

И, во-вторых, добавил Салливан, украинцы "не будут использовать их в населенных пунктах".

В пятницу Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.

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Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.

В пятницу представитель правительства Германии заявил, что решение США прислать кассетные боеприпасы было принято непросто, и отметил, что Россия уже использовала такое оружие на территории Украины.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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