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Росіяни вдарили ракетою в об'єкт інфраструктури в Миколаєві

Альона Мазуренко Понеділок, 10 липня 2023, 09:33
Росіяни вдарили ракетою в об'єкт інфраструктури в Миколаєві

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вночі окупанти влучили ракетою в об'єкт інфраструктури.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Дослівно: "За даними військової адміністрації, 10 липня близько 01:00 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М".

Деталі: Сєнкевич повідомив, що наразі в місті оглядають район, який вночі потрапив під обстріл.

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Наразі, за його словами, пошкоджень у житлових будинках не виявили.

Оновлено: Згодом речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив, що для удару окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М".

За інформацією ОВА, у Миколаївському районі 9 липня об 11:43 зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Теми: Миколаївобстрілвійна
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