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Россияне ударили ракетой в объект инфраструктуры в Николаеве

Алена МазуренкоПонедельник, 10 июля 2023, 09:33
Россияне ударили ракетой в объект инфраструктуры в Николаеве

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ночью оккупанты попали ракетой в объект инфраструктуры.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Дословно: "По данным военной администрации, 10 июля около 01:00 город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, вероятно, ракетой "Искандер-М".

Детали: Сенкевич сообщил, что сейчас в городе осматривают район, который ночью попал под обстрел.

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Сейчас, по его словам, повреждений в жилых домах пока не обнаружили.

Обновлено: Позже представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что для удара оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М".

По информации ОВА, в Николаевском районе 9 июля в 11:43 зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

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Темы: Николаевобстрелвойна
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