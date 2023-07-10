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Стефанішина пояснила, чому НАТО може запросити Україну до вступу під час війни

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 10:01
Стефанішина пояснила, чому НАТО може запросити Україну до вступу під час війни
Ольга Стефанішина. Фото з Facebook

Київ вважає, що НАТО може запросити Україну до вступу навіть під час війни, а завершити процес – тоді, коли дозволять обставини.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, політичне рішення про запрошення України до вступу можливо і потрібно зробити на саміті у Вільнюсі. 

"Жодних обмежень, які не дозволяють це зробити, у правилах Альянсу не існує. Ми хочемо, щоб усі лідери НАТО, 31 держава, підтвердили, що Україна запрошена до Альянсу, і підтвердили, що новостворена Рада Україна-НАТО має визначити шлях до членства. 

Членство – це процес, який має завершитися, коли будуть певні безпекові умови. Які саме – чи йдеться про завершення війни, чи про щось інше – це потрібно визначити, тут Альянс має індивідуальний підхід. Але почати цей процес, тобто запросити Україну до членства, можна вже зараз", – зазначила віцепрем’єрка. 

Вона розповіла про аргументи України на користь того, щоб запрошення схвалили саме у Вільнюсі. 

"Зараз відбувається початок контрнаступу, і рано чи пізно вибудована росіянами оборона буде прорвана. Для нас важливо, щоб у цей найважчий період українці, бійці ЗСУ почули потужний сигнал від союзників.

Також важливо, яка ситуація склалася саме зараз у Росії (після бунту Пригожина. – ЄП): ми побачили, що її внутрішню стабільність можна повністю підірвати  менше ніж за добу. Через це саме зараз у Росії – дуже обмежений простір до нових різких рухів, бо Кремль розуміє, що це може спровокувати нові острівці дестабілізації. Це підкреслює, що зараз є можливість діяти", – зазначила Стефанішина. 

Віцепрем'єрка додала, що за запрошення України до вступу зараз виступає увесь східний фланг НАТО, а також низка країн Західної Європи. 

Повне інтерв’ю дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди", а також читайте у текстовій версії: Стефанішина: Відповіді "ні" на саміті НАТО не буде. Зараз йдеться про формулювання відповіді "так"

Теми: УкраїнаНАТО
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