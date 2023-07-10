Стефанишина объяснила, почему НАТО может пригласить Украину к вступлению во время войны

Киев считает, что НАТО может пригласить Украину к вступлению даже во время войны, а завершить процесс – тогда, когда позволят обстоятельства.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, политическое решение о приглашении Украины к вступлению можно и нужно сделать на саммите в Вильнюсе.

"Никаких ограничений, которые не позволяют это сделать, в правилах Альянса не существует. Мы хотим, чтобы все лидеры НАТО, 31 государство, подтвердили, что Украина приглашена в Альянс, и подтвердили, что новосозданный Совет Украина-НАТО должен определить путь к членству.

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Членство – это процесс, который должен завершиться, когда будут определенные условия безопасности. Какие именно – идет ли речь о завершении войны, или о чем-то другом – это нужно определить, здесь Альянс имеет индивидуальный подход. Но начать этот процесс, то есть пригласить Украину к членству, можно уже сейчас", – отметила вице-премьер.

Она рассказала об аргументах Украины в пользу того, чтобы приглашение одобрили именно в Вильнюсе.

"Сейчас происходит начало контрнаступления, и рано или поздно выстроенная россиянами оборона будет прорвана. Для нас важно, чтобы в этот самый тяжелый период украинцы, бойцы ВСУ услышали мощный сигнал от союзников.

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Также важно, какая ситуация сложилась именно сейчас в России (после бунта Пригожина. – ЕП): мы увидели, что ее внутреннюю стабильность можно полностью подорвать меньше чем за сутки. Поэтому именно сейчас в России очень ограниченное пространство для новых резких движений, потому что Кремль понимает, что это может спровоцировать новые островки дестабилизации. Это подчеркивает, что сейчас есть возможность действовать", – отметила Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что за приглашение Украины к вступлению сейчас выступает весь восточный фланг НАТО, а также ряд стран Западной Европы.

Полное интервью смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды", а также читайте в текстовой версии: Стефанишина: Ответа "нет" на саммите НАТО не будет. Сейчас речь идет о формулировке ответа "да"