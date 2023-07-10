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У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 10:50

У Польщі повідомили про затримання ще одного можливого учасника російської агентурної мережі, він є п’ятнадцятим підозрюваним. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали п’ятнадцятого можливого учасника агентурної мережі РФ у рамках великого розслідування, яке веде Люблінський департамент Національного офісу прокурора.  

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Про затримання оголосив Маріуш Камінський, міністр внутрішніх справ та адміністрації, який також координує роботу спецслужб. 

Затриманий – громадянин України і проживав у Польщі з 2019 року. За даними слідства, він збирав дані про критичну інфраструктуру, зокрема військові об’єкти і порти, та за винагороду передавав інформацію представникам російської розвідки. 

Чоловікові інкримінують участь в організованій злочинній групі і роботі на іноземну розвідку проти інтересів Польщі. 

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Його вважають учасником ширшої агентурної мережі, яку викрили кілька місяців тому. За даними ЗМІ, серед іншого її учасники намагалися відстежувати постачання західної зброї в Україну. Слідство допускає, що також вони могли готувати диверсії на території Польщі.

Нагадаємо, 16 березня Камінський оголосив про ліквідацію шпигунської мережі, яка діяла на користь Росії. У рамках операції затримало дев'ять осіб.

Пізніше у березні в Польщі відбулись подальші затримання викритих з цієї мережі шпигунів.

Чотирнадцятим затриманим був професійний російський хокеїст. 

Теми: ПольщаРосіяшпигунство
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