Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 10:50

В Польше сообщили о задержании еще одного возможного участника российской агентурной сети, он является пятнадцатым подозреваемым.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали пятнадцатого возможного участника агентурной сети РФ в рамках большого расследования, которое ведет Люблинский департамент Национального офиса прокурора.

О задержании объявил Мариуш Каминьский, министр внутренних дел и администрации, который также координирует работу спецслужб.

Реклама:

Задержанный – гражданин Украины и проживал в Польше с 2019 года. По данным следствия, он собирал данные о критической инфраструктуре, в частности военных объектах и портах, и за вознаграждение передавал информацию представителям российской разведки.

Мужчине инкриминируют участие в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку против интересов Польши.

Его считают участником более широкой агентурной сети, которую разоблачили несколько месяцев назад. По данным СМИ, среди прочего ее участники пытались отслеживать поставки западного оружия в Украину. Следствие допускает, что также они могли готовить диверсии на территории Польши.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 16 марта Каминьский объявил о ликвидации шпионской сети, которая действовала в пользу России. В рамках операции задержали девять человек.

Позже в марте в Польше состоялись дальнейшие задержания разоблаченных из этой сети шпионов.

Четырнадцатым задержанным был профессиональный российский хоккеист.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаРосcияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено, видеоВ Одессе прогремели мощные взрывы, враг атаковал область различными видами оружия

В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц

Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий РФ в Черном море

дополненоБывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении, но он исчез

фотоБывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине

обновлено от 16:46В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом и грозился идти на Кремль, его убили

Все новости...
Польша
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Более 60% поляков положительно оценивают отношения с Украиной
Последние новости
02:14
Вражеская атака на Одессу: в ОГА рассказали о последствиях
01:30
обновлено от 00:42В некоторых областях объявлялась воздушная тревога из-за ракетной опасности
01:00
Обновлено, видеоВ Одессе прогремели мощные взрывы, враг атаковал область различными видами оружия
00:22
Враг ударил по Сумщине: погиб человек, шестеро раненых
23:58
В Польше заработал Центр обслуживания украинских Leopard
23:46
Бывшего военкома Борисова собираются объявить в розыск – Офис генпрокурора
23:27
видеоВ Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики
23:12
Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности – нардеп
22:57
В Британии осудили мужчину за кражу 200 тысяч шоколадных яиц
22:25
В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц
Все новости...
Реклама: