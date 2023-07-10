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В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 10:50

В Польше сообщили о задержании еще одного возможного участника российской агентурной сети, он является пятнадцатым подозреваемым.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали пятнадцатого возможного участника агентурной сети РФ в рамках большого расследования, которое ведет Люблинский департамент Национального офиса прокурора.

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О задержании объявил Мариуш Каминьский, министр внутренних дел и администрации, который также координирует работу спецслужб.

Задержанный – гражданин Украины и проживал в Польше с 2019 года. По данным следствия, он собирал данные о критической инфраструктуре, в частности военных объектах и портах, и за вознаграждение передавал информацию представителям российской разведки.

Мужчине инкриминируют участие в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку против интересов Польши.

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Его считают участником более широкой агентурной сети, которую разоблачили несколько месяцев назад. По данным СМИ, среди прочего ее участники пытались отслеживать поставки западного оружия в Украину. Следствие допускает, что также они могли готовить диверсии на территории Польши.

Напомним, 16 марта Каминьский объявил о ликвидации шпионской сети, которая действовала в пользу России. В рамках операции задержали девять человек.

Позже в марте в Польше состоялись дальнейшие задержания разоблаченных из этой сети шпионов.

Четырнадцатым задержанным был профессиональный российский хоккеист.

Темы: ПольшаРосcияшпионаж
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