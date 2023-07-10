Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У 10 областях лунала повітряна тривога: була загроза пусків крилатих ракет

Ірина БалачукПонеділок, 10 липня 2023, 12:10
У 10 областях лунала повітряна тривога: була загроза пусків крилатих ракет
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу у Київській та низці північних і східних областей через загрозу пусків крилатих ракет.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Сирени почали лунати о 10:37 на Харківщині, Полтавщині та Сумщині, далі поширилися на іншу північні та східні регіони країни. 

 

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Реклама:

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога.

"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", − закликали у ПС ЗСУ.

Оновлено: Об 11:38 тривогу у Київській, Черкаській та Чернігівській областях скасували. Ще пізніше сирени перестали лунати у Сумській і Полтавській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі тривога оголошена лише у Луганській та Запорізькій областях. 

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, відеоВ Одесі пролунали потужні вибухи, ворог атакував область різними видами зброї

У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок

Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі

доповненоКолишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник

фотоКолишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні

оновлено від 16:46У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль, його вбили

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні оголошували тривогу: злітав МіГ
КМВА: У Києві тривога була пов’язана із загрозою ворожих ударних БпЛА
На Київщині працювала ППО, у столиці оголошували тривогу
Останні новини
03:08
оновленоРакетний удар по Одесі: є загиблий, 18 постраждалих, серед яких 4 дітей
02:52
фотоСупутникові знімки свідчать про збільшення техніки на військовій базі в Білорусі
02:14
Ворожа атака на Одесу: в ОВА розповіли про наслідки
01:30
оновлено від 00:42У деяких областях оголошувалась повітряна тривога через ракетну небезпеку
01:00
оновлено, відеоВ Одесі пролунали потужні вибухи, ворог атакував область різними видами зброї
00:22
Ворог вдарив по Сумщині: загинула людина, шестеро поранених
23:58
У Польщі запрацював Центр обслуговування українських Leopard
23:46
Колишнього військкома Борисова збираються оголосити в розшук – Офіс генпрокурора
23:27
відеоУ Києві чоловік пропонував поліцейським покурити з ним наркотики
23:12
Україна розробила власні системи ППО середньої дальності – нардеп
Усі новини...
Реклама: