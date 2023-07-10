У 10 областях лунала повітряна тривога: була загроза пусків крилатих ракет

Влада України оголошувала повітряну тривогу у Київській та низці північних і східних областей через загрозу пусків крилатих ракет.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Сирени почали лунати о 10:37 на Харківщині, Полтавщині та Сумщині, далі поширилися на іншу північні та східні регіони країни.

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Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога.

"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", − закликали у ПС ЗСУ.

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Оновлено: Об 11:38 тривогу у Київській, Черкаській та Чернігівській областях скасували. Ще пізніше сирени перестали лунати у Сумській і Полтавській областях.

Наразі тривога оголошена лише у Луганській та Запорізькій областях.