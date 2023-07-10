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В 10 областях звучала воздушная тревога: была угроза пусков крылатых ракет

Ирина БалачукПонедельник, 10 июля 2023, 12:10
В 10 областях звучала воздушная тревога: была угроза пусков крылатых ракет
Скриншот из alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в Киевской и ряде северных и восточных областей из-за угрозы пусков крылатых ракет.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Сирены начали звучать в 10:37 в Харьковской, Полтавской и Сумской областях, далее распространились на другие северные и восточные регионы страны. 

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", − призвали в ВС ВСУ.

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Обновлено: В 11:38 тревогу в Киевской, Черкасской и Черниговской областях отменили. Еще позже сирены перестали звучать в Сумской и Полтавской областях.

Сейчас тревога объявлена только в Луганской и Запорожской областях.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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